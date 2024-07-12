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Зидан получил приглашение от «Реала»

12 Июля 2024 • 10:11 Комментировать

В ближайшее время мадридский «Реал» проведет презентацию звездного новичка команды – нападающего Килиана Мбаппе.

Как стало известно Relevo, руководство «королевского» клуба пригласило на мероприятие бывшего футболиста и тренера команды Зинедина Зидана. Презентация Мбаппе в качестве игрока «сливочных» состоится 16 июля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Килиан перешел в «Реал» на правах свободного агента из «ПСЖ». 25-летний форвард подписал с клубом пятилетний трудовой договор.

В минувшем сезоне команда Карло Анчелотти стала чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА,

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Реал Мадрид Зинедин Зидан Килиан Мбаппе ещё теги
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