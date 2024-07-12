Стало известно, когда решится судьба Нико Уильямса

Вингер сборной Испании Нико Уильямс после завершения чемпионата Европы вернется в баскский коллектив и проведет с ним предсезонную подготовку. Об этом рапортует журналист Нико Родригес в соцсетях.

Как сообщает источник, вопрос будущего Уильямса решится до 1 августа. Игрока хочет подписать каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» должны выплатить отступные за Уильямса до названной даты. В противном случае Нико останется в «Атлетике» на следующий сезон.

Трансферная стоимость вингера оценивается в 60 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами с басками до лета 2027 года.