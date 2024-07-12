Лунин рассказал о болезни перед финалом Лиги чемпионов

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин высказался о своей болезни перед финальным матчем Лиги чемпионов в минувшем сезоне.
«У меня был сильный жар. Два дня я очень плохо себя чувствовал. Затем мое состояние немного улучшилось. Я хотел возобновить тренировки с командой, но мне запретили из-за риска заражения других игроков.
Мог ли я сыграть, если бы не болезнь? Не знаю. Анчелотти мне ничего не говорил. Лучше об этом спросить у него», - передает слова Лунина газета Marca.
В прошлом сезоне Андрей провел 31 поединок за «Реал». Вратарь пропустил 32 гола, а в 12 играх отстоял на ноль.
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