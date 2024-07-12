Вратарь «Реала» Лунин рассказал, что думает о Мбаппе

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился мнением о переходе в «королевский» клуб нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.
«Интересно сыграть с ним в одной команде. Мне бы хотелось увидеть его на тренировках и в обычной жизни. Хочу открыть его как личность. Килиан является одним из лучших футболистов мира. Но мне интересно, какой он без камер», - передает слова украинского голкипера газета Marca.
Мбаппе перешел в «Реал» этим летом на правах свободного агента. Французский нападающий подписал пятилетнее трудовое соглашение с клубом. Вскоре состоится его презентация в качестве игрока «Реала».
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