Иньеста оценил возможный переход Уильямса в «Барселону»

«Нико очень качественно играет за сборную Испании. Он провел отличный клубный сезон, поэтому его имя связывают с большими клубами. Его подписание выведет «Барселону» на новый уровень. Посмотрим, как все сложится», - передает слова Иньесты Mundo Deportivo.