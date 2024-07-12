Иньеста оценил возможный переход Уильямса в «Барселону»

Легенда каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о потенциальном трансфере вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса в стан «сине-гранатовых».
«Нико очень качественно играет за сборную Испании. Он провел отличный клубный сезон, поэтому его имя связывают с большими клубами. Его подписание выведет «Барселону» на новый уровень. Посмотрим, как все сложится», - передает слова Иньесты Mundo Deportivo.
В минувшем сезоне Уильямс провел 48 матчей, отметившись десятью голами и 24 ассистами. Срок трудового договора игрока с «Атлетиком» рассчитан до лета 2027 года. Его рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.
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