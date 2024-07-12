Презентацию Мбаппе в «Реале» хотят посетить более 100 тысяч человек

В ближайшем будущем должна состояться официальная презентация нападающего Килиана Мбаппе в мадридском «Реале». Как стало известно, мероприятие хотят посетить более 100 тысяч желающих.

Мадридский гранд собирается представить звездного новичка болельщикам 16 июля. При этом презентацию смогут посетить не более 85 тысяч человек. Именно столько вмещает домашний стадион клуба «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что Килиан пополнил ряды «королевского» клуба этим летом. Он перешел из «ПСЖ» на правах свободного агента. Мбаппе подписал с «Реалом» долгосрочный контракт на пять лет.