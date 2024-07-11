Лунин не исключил, что может остаться в «Реале»

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

— Останусь ли в «Реале»? Не знаю, посмотрим, — приводит слова Лунина Marca.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложил новый трудовой договор 25-летнему Лунину, но вратарь пока ответа не дал. Текущий контракт игрока истекает летом 2025 года.

Стоит сказать, что к Лунину проявляют интерес сильнейшие клубы Европы, среди которых «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал» и другие команды.

В прошлом сезоне Лунин провел 31 матч с учетом всех турниров, пропустил 32 гола и 12 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.