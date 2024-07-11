«Барселоне» запретили разрывать контракт с Nike

Каталонская «Барселона» не сможет в одностороннем порядке разорвать контракт с Nike. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта заявил, что клуб намерен расторгнуть соглашение.

По данным источника, суд отклонил апелляцию «Барселоны», отметив, что клуб обязан выполнять все условия контракта с Nike до 2028 года.

Напомним, минувший сезон чемпионата Испании «Барселона» завершила на второй строчке в турнирной таблице, набрав 85 очков в 38 турах.

В первом туре нового розыгрыша Ла Лиги «сине-гранатовые» встретятся на выезде с «Валенсией». Поединок между командами пройдет 17 августа.