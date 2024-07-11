Стало известно, когда нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг сможет приступить к тренировкам.

Напомним, из-за травмы лодыжки 27-летний футболист пропустил чемпионат Европы – 2024.

Как утверждает журналист Ашраф Бен Аяд, де Йонг начнет тренироваться в общей группе уже через три-четыре недели, однако игроку потребуется время для набора оптимальных кондиций.

В сезоне-2023/24 де Йонг появился на поле в 30 встречах с учетом всех турниров и забил два гола.

Новый розыгрыш испанской Ла Лиги стартует 15 августа. В первом туре «Барселона» сыграет на выезде с «Валенсией» (17 августа).