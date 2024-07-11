Гюлер стал самым популярным турецким футболистом в известной соцсети

Полузащитник сборной Турции и мадридского «Реала» Арда Гюлер стал самым популярным турецким футболистом в одной из известных соцсетей. У него набралось 11 млн подписчиков, сообщает телеграм-канал «Главные новости Турции».

Напомним, Гюлер отлично проявил себя на Евро-2024. Турецкая сборная с ним в составе дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Нидерландов. Сам же Арда отметился одним голом, в ворота сборной Грузии в первом туре группового этапа и двумя голевыми передачами – в матчах со сборными Австрии и Нидерландов уже в плей-офф Евро. Гюлер – футболист 2005 года рождения, ему всего 19 лет.