Президент «Атлетика»: «Мы можем сохранить в клубе таких топ-игроков, как Нико Уильямс»

Фидель Уриарте, который занимает должность президента «Атлетика», высказался на тему будущего Нико Уильямса. В настоящий момент слухи связывают 21-летнего вингера сборной Испании со многими статусными клубами.

«У нас есть топ-проект без ограничений, и мы можем сохранить в клубе таких топ-игроков, как Нико Уильямс. Нико задают слишком много вопросов о его будущем, поскольку Федерация не смогла его защитить. Мы просим уважения», - слова Уриарте приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Нико Уильямса в 60 миллионов евро.