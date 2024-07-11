Отец Ямаля: «Может, это мой сын благословил Месси?»

Недавно в социальных сетях появилась фотография 16-летней давности, на которой Лионель Месси участвует в купании Ламина Ямаля. Фото обнародовал Мунир Насрауи – отец нынешнего футболиста сборной Испании.

Теперь Насрауи высказался насчёт предположения о том, что Месси в тот момент благословил Ямаля на успешную карьеру.

«Благословение Месси для Ламина? А может, это Ламин благословил Лео? Для меня мой сын самый лучший!» - сказал Насрауи журналистам.

Напомним, что Ламин Ямаль забил красивый гол в полуфинале чемпионата Европы против Франции и помог сборной Испании выйти в финал турнира.