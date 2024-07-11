Названа дата дебюта Мбаппе за «Реал»

На следующей неделе, 16 июля, Килиан Мбаппе будет представлен в качестве футболиста «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Тем не менее, форвард не сразу начнёт предсезонную подготовку, ведь ему нужно отдохнуть после выступления за сборную Франции на чемпионате Европы. Мбаппе приступит к тренировкам с «Реалом» только тогда, когда команда вернётся из тура по США, то есть 8 августа.

В то же время издание AS на своих страницах отмечает, что Мбаппе должен быть готов дебютировать за «Реал» уже 14 августа. В этот день команда Карло Анчелотти будет играть против «Аталанты» в Суперкубке УЕФА.

«Реал» предупредил фанатов из-за футболок Мбаппе