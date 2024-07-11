«Реал» может потерять Беллингема на два месяца

«Реал» может какое-то время провести без полузащитника Джуда Беллингема. Как сообщает Relevo, после чемпионата Европы мадридский клуб оценит состояние плеча футболиста. Беллингем повредил плечо ещё по ходу сезона 2023/2024, и проблема до сих пор беспокоит звёздного игрока.

В стане «Реала» хотели бы избежать операции Беллингема, но не исключают любого сценария. Если в ходе обследований выяснится, что хирургического вмешательства не избежать, то Джуд может пропустить как минимум два месяца.

В настоящий момент Джуд Беллингем сосредоточен на финале Евро-2024, в котором сборная Англии сыграет против Испании.