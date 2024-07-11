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«Реал» предупредил фанатов из-за футболок Мбаппе

11 Июля 2024 • 14:20 Комментировать

«Реал» уже запустил продажу футболок Килиана Мбаппе. За мадридский клуб звёздный французский нападающий будет играть под номером 9.

Как сообщает Marca, спрос на футболки Мбаппе настолько высок, что «Реал» предупредил фанатов – задержка доставки футболки может составить целых шесть недель.

Ранее «Реал» официально объявил, что презентация Килиана Мбаппе на стадионе «Сантьяго Бернабеу» пройдёт во вторник, 16 июля.

Как известно, Мбаппе перебрался в «Реал» после семи сезонов в «ПСЖ». В Мадрид форвард перешёл свободным агентом – срок его контракта в Париже истёк в последний день июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
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