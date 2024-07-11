В начале лета «Реал» объявил о подписании контракта с нападающим Килианом Мбаппе. Накануне клуб подтвердил информацию о том, что презентация француза пройдёт 16 июля. Кроме того, «сливочные» объявили, что Мбаппе будет играть под номером 9.

Стоит сказать, что «Реал» уже продаёт футболки Мбаппе в своём клубном магазине. Фотографии были опубликованы Hamza_RMFC.

Напомним, что в «Реал» Килиан Мбаппе перебрался в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «ПСЖ». За гранд Лиги 1 нападающий выступал на протяжении семи сезонов. Теперь Мбаппе попробует себя в испанском футболе.