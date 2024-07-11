​Супруга Кукурельи: «Горжусь видеть мужа в футболке сборной»

Испанский защитник Марк Кукурелья является одним из главных действующих лиц испанской сборной, которая, одолев национальную команду Франции, вышла в финал чемпионата Европы. Его супруга Клаудия в интервью испанской прессе поделилась мнением об успехах Марка и его соратников:

- Я горжусь, видя своего супруга в этой футболке испанской сборной, особенно ввиду того, что они так хорошо играют. Настоящая эйфория. Они заслужили успех и я верю в то, что в воскресенье они выиграют чемпионат, - заявила Клаудия Кукурелья в эфире телеканала Antena3.

В финале Евро-2024 испанцы сыграют с англичанами.