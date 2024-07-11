Стало известно, когда Мбаппе начнёт тренироваться с «Реалом»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе определился, когда начнёт тренироваться со своей новой командой. По информации от Diario AS, футболист приступит к тренировкам 8 августа.

Сообщается, что до этой даты Мбаппе ещё будет представлен в качестве новичка «королевского клуба». Футболист ещё пройдёт обследование, которое покажет, стоит ли ему делать операцию на носу.

Напомним, Мбаппе достался «королевскому клубу» на правах свободного агента, так как ранее у нападающего закончился контракт с французским «ПСЖ». На Евро-2024 Килиан сумел отличиться одним голом с пенальти, а его сборная Франции дошла до полуфинала.