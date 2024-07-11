Де Йонгу может потребоваться операция

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг может перенести операцию в ближайшее время. По информации от издания Sport, нидерландский футболист всё ещё испытывает проблемы с коленом.

Сообщается, что в ближайшие дни врачи «Барселоны» примут решение насчёт того, стоит ли полузащитнику продолжать классическое лечение. Есть вероятность, что де Йонгу будет рекомендовано согласиться на операцию.

Напомним, Френки из-за своей травмы пропустил Евро-2024, где его сборная Нидерландов вчера вылетела на стадии полуфинала. Де Йонг по сей день остаётся самым высокооплачиваемым футболистом «Барселоны».