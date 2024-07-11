Президент известного испанского клуба сядет в тюрьму

Фернандо Роч, который является президентом испанского «Вильярреала», получил тюремный срок. Руководителя приговорили к 11 месяцам и 28 дням лишения свободы за махинации с налогами, об этом рапортуют журналисты AS.

Согласно данным источника, Роча признали виновным по двум пунктам, касающимся налоговой отчетности. В общей сложности виновными по этому делу были признаны 11 человек из структуры клуба. «Вильярреал» не согласился с вердиктом суда и подал апелляцию.

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «жёлтая субмарина» заняла восьмое место в турнирной таблице.