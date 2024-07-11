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Экс-кандидат на пост президента «Барселоны»: «Я бы не променял Ямаля на Мбаппе»

11 Июля 2024 • 02:46 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
17.08 22:30

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Тони Фрейша сравнил Ламина Ямаля и Килиана Мбаппе.

16-летний вингер «сине-гранатовых» становится всё более значимой фигурой в футбольном мире. На Евро-2024 вундеркинд окончательно утвердился в качестве звезды, став одним из ключевых игроков вышедшей в финал сборной Испании. По слухам, «ПСЖ» был готов купить Ямаля за рекордные 250 млн евро, но «Барселона» ответила отказом.

«Согласился бы я обменять Ямаля на Мбаппе? Я бы никогда не променял ни одного игрока «Барселоны» на кого-то из «Реала». Я очень воодушевлён тем, что академия «Барсы» вырастила футболиста такого уровня, как Ламин», – приводит Barca Universal слова Фрейши.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Тони Фрейша Килиан Мбаппе Ламин Ямаль ещё теги

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