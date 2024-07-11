Стало известно, какой номер в «Реале» получит Эндрик

В скором времени Эндрик подпишет контракт с «Реалом». Это произойдёт тогда, когда форвард станет совершеннолетним – Эндрик отпразднует 18-й день рождения 21 июля. При этом о будущем трансфере было объявлено уже очень давно.

«Реал» пока не объявил игровой номер Эндрика, поскольку футболист ещё не подписал контракт. При этом El Chiringuito TV располагает информацией о том, что в мадридском топ-клубе молодой бразилец получит номер 16.

Ранее «Реал» сообщил, что Килиан Мбаппе, звёздный летний новичок команды, будет выступать под номером 9. Презентация французского форварда на «Сантьяго Бернабеу» пройдёт уже 16 июля.