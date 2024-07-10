«Барселона» посоветовала защитнику искать новый клуб

«Барселона» не имеет планов на центрального защитника Клемана Ленгле.

29-летний футболист вернулся из аренды в английской «Астон Вилле», за которую выступал в прошедшем сезоне. Француз уже знает, что у него нет будущего в «Барселоне»: руководство «сине-гранатовых» посоветовало ему поскорее найти себе новый клуб, докладывает Sport. Несмотря на это, игрок отправится на предсезонный сбор с каталонцами, если до тех пор не успеет найти себе другого работодателя.

Контракт Клемана Ленгле с «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года. Цвета гранда Ла Лиги центрбек представляет с 2018 года.