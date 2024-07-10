Полузащитник Сауль Ньигес находится в шаге от ухода из мадридского «Атлетико».

Агент 29-летнего футболиста уже достиг устной договорённости с руководством «матрасников» о расторжении контракта, докладывает журналист Максимо де ла Крус. Ожидается, что уже в четверг стороны прекратят сотрудничество, а в пятницу хавбек отправится в Севилью для подписания соглашения с одноимённым клубом.

Сауль Ньигес находится в системе «Атлетико» с 2008 года. В общей сложности на счету испанца более 400 матчей за мадридский коллектив во всех турнирах. В прошедшей кампании игрок появился на поле 49 раз, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.