Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 10 июля
Нидерланды
1
Англия
2
Финал - 14 июля
Испания
Англия
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» договорился о расторжении контракта со своим ветераном слухи

10 Июля 2024 • 23:24 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Севилья
16.08 22:30

Полузащитник Сауль Ньигес находится в шаге от ухода из мадридского «Атлетико».

Агент 29-летнего футболиста уже достиг устной договорённости с руководством «матрасников» о расторжении контракта, докладывает журналист Максимо де ла Крус. Ожидается, что уже в четверг стороны прекратят сотрудничество, а в пятницу хавбек отправится в Севилью для подписания соглашения с одноимённым клубом.

Сауль Ньигес находится в системе «Атлетико» с 2008 года. В общей сложности на счету испанца более 400 матчей за мадридский коллектив во всех турнирах. В прошедшей кампании игрок появился на поле 49 раз, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Севилья Сауль Ньигес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛАС-ПАЛЬМАС СЕВИЛЬЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Ямаль больше не сыграет на Евро-2024 в 16 лет Назван самый дорогой состав мира: «Реал» занял второе место, «Барселона» - восьмая Из-за них Франция вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/2 финала против Испании и всего турнира Ловчев назвал победителя Евро-2024 - это не Франция и Англия Нидерланды - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 «Барселона» нашла замену Левандовски в «Манчестер Юнайтед» Мостовой назвал точный счёт полуфинала Испания – Франция на Евро Куман рассказал, с какой сборной хотел бы сыграть в финале Евро-2024
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором
Спортивные новости
Ольховский оценил форму Медведева перед матчем 1/2 финала Уимблдона против Алькараса Ольховский высказался о победе Медведева над Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2024 Медведев в пяти сетах обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона Елена Веснина сообщила, что выступит на Олимпийских играх в Париже Джокович разобрался с Руне и пробился в четвертьфинал Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
10 Июля
23:56 · Италия. Серия А
«Лацио» и «Севилья» начали переговоры с игроком «Интера»
23:41 · Испания. Ла Лига
«Барселона» посоветовала защитнику искать новый клуб
23:24 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» договорился о расторжении контракта со своим ветераном слухи
22:54 · Испания. Ла Лига
«Бенфика» обратилась с просьбой к Фелишу
21:52 · Италия. Серия А
На Гюлера нацелился топ-клуб Серии А 1 слухи
19:46 · Италия. Серия А
«Наполи» приобрёл защитника «Реала» официально
17:05 · Англия. Премьер-лига
Эффект домино: Трансфер Мораты может запустить ещё три крупные сделки 1 слухи
17:04 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, куда перейдёт Нико Уильямс в случае срыва трансфера в «Барселону» слухи
16:36 · Испания. Ла Лига
Стало известно, кто забрал номер Крооса в «Реале»
16:26 · Испания. Ла Лига
Раскрыт игровой номер Мбаппе в «Реале» 1 официально
15:42 · Англия. Премьер-лига
Йоро развеял враньё о «Манчестер Юнайтед»
15:34 · Испания. Ла Лига
Алькантара станет тренером «Барселоны» слухи
14:22 · Испания. Ла Лига
Мбаппе должен пройти тесты, чтобы определить нужна ли ему операция на носу
13:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» намекнула на будущее Фати
13:11 · Чемпионат Европы 2024
Хоселу: «Нико Уильямс - кошмар для всех защитников»
11:50 · Испания. Ла Лига
Алькантара прибыл на тренировочную базу «Барселоны»
11:18 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по Рафинье 1
10:33 · Англия. Премьер-лига
«Жирона» оформила трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед»
10:01 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс согласовал личные условия с «Барселоной»
04:18 · Италия. Серия А
«Атлетико» может заменить Морату звёздным французом
09 Июля
23:45 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок сборной Англии: «Мбаппе придётся переучиваться в «Реале»
23:12 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» может подписать бывшую звезду «Реала» слухи
20:58 · Англия. Премьер-лига
Футболист ответил «Манчестер Юнайтед»: «Извините, я хочу в «Реал» 5
16:24 · Испания. Ла Лига
Известна позиция «Реала» по трансферу Йоро
16:17 · Англия. Премьер-лига
«Реал» или «Манчестер Юнайтед»: Романо назвал клуб, куда «Лилль» хочет продать Йоро
Все новости
Рекомендуем