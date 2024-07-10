«Бенфика» обратилась с просьбой к Фелишу

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш всё ещё может вернуться в «Бенфику»

Португалец провёл прошедший сезон в «Барселоне» на правах аренды. «Сине-гранатовые» не торопятся оформлять полноценный трансфер 24-летнего игрока, на которого уже появились другие претенденты. Как известно, «Бенфика» всерьёз вознамерилась вернуть Фелиша в свои ряды. Согласно сведениям Sport, португальский клуб попросил форварда подождать, пока будут собраны средства, необходимые для осуществления сделки.

Трансферная стоимость Жоау Фелиша оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро. Контракт футболиста с «Атлетико» истекает только через пять лет.