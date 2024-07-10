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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не продаст Ямаля в «ПСЖ» за рекордные 250 млн евро слухи

10 Июля 2024 • 18:46 Комментировать (1)

Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль не перейдёт в «ПСЖ». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «сине-гранатовые» отказались продавать 16-летнего футболиста парижанам, которые предлагали за молодого таланта 250 миллионов евро. Стоит сказать, что если бы сделка состоялась, то стала бы самой крупной в истории.

Отмечается, что «ПСЖ» все еще может приобрести Ямаля, но для этого французскому гранду придется выложить миллиард евро. Именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста с «Барселоной».

В минувшем клубном сезоне Ямаль принял участие в 50 матчах, забил семь голов и сделал десять ассистов.

«ПСЖ» хочет сделать трансфер 16-летнего Ямаля крупнейшим в истории: вспоминаем самые большие сделки в мире футбола
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
10 Июля 2024 в 18:55
Если у Барсу перейдет еще и Нико , то может быть красивый дуэт , который конечно же испортит польское бревно .
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