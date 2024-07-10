Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль не перейдёт в «ПСЖ». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «сине-гранатовые» отказались продавать 16-летнего футболиста парижанам, которые предлагали за молодого таланта 250 миллионов евро. Стоит сказать, что если бы сделка состоялась, то стала бы самой крупной в истории.

Отмечается, что «ПСЖ» все еще может приобрести Ямаля, но для этого французскому гранду придется выложить миллиард евро. Именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста с «Барселоной».

В минувшем клубном сезоне Ямаль принял участие в 50 матчах, забил семь голов и сделал десять ассистов.