Стало известно, кто забрал номер Крооса в «Реале»

Немецкий полузащитник Тони Кроос, выступавший за «Реал», текущим летом завершил профессиональную карьеру. Хавбек играл за «сливочных» с 2014 года. Все это время на его спине красовался восьмой номер.

Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила, что после ухода Крооса футболку с восьмым номером забрал себе уругвайский полузащитник Федерико Вальверде, игравший ранее под 15-м номером. Стоит сказать, что бывший номер Вальверде достался Арде Гюлеру.

Ранее стало известно, что звездный новичок «Реала» Килиан Мбаппе выбрал футболку с цифрой 9.

Новый розыгрыш чемпионата Испании начнется 15 августа.