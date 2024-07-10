Стало известно, под каким номером французский нападающий Килиан Мбаппе будет выступать за мадридский «Реал».

Пресс-служба «сливочных» сообщила, что Мбаппе выбрал себе футболку с девятым игровым номером. Стоит сказать, что в «ПСЖ» нападающий выступал с семеркой на спине.

Последний футболист, кто играл под девятым номером в «Реале», — Карим Бензема.

Ранее стало известно, что официальная презентация 25-летнего Мбаппе в «Реале» состоится 16 июля.

Напомним, в начале июня мадридский клуб официальной объявил о заключении пятилетнего трудового соглашения с французским форвардом.