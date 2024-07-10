Названа дата презентации Мбаппе в «Реале»

Стало известно, когда состоится презентация французского нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

— 16 июля в 13:00 (по мск) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится презентация нашего нового игрока Килиана Мбаппе, — говорится в заявлении мадридского клуба.

Сообщается, что после окончания мероприятия Мбаппе проведет специальную пресс-конференцию в пресс-центре стадиона.

Напомним, мадридский «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего Мбаппе в начале июня. Футболист перебрался в стан «сливочных» из «ПСЖ» на правах свободного агента. Трудовой договор между сторонами рассчитан до 2029 года.

Более 80 тысяч человек посетят презентацию Мбаппе в «Реале»