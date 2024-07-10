Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 9 июля
Испания
2
Франция
1
1/2 - 10 июля
Нидерланды
Англия
Чемпионат Испании. Ла Лига

Названа дата презентации Мбаппе в «Реале»

10 Июля 2024 • 16:17 Комментировать (2)

Стало известно, когда состоится презентация французского нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

— 16 июля в 13:00 (по мск) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится презентация нашего нового игрока Килиана Мбаппе, — говорится в заявлении мадридского клуба.

Сообщается, что после окончания мероприятия Мбаппе проведет специальную пресс-конференцию в пресс-центре стадиона.

Напомним, мадридский «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего Мбаппе в начале июня. Футболист перебрался в стан «сливочных» из «ПСЖ» на правах свободного агента. Трудовой договор между сторонами рассчитан до 2029 года.

Более 80 тысяч человек посетят презентацию Мбаппе в «Реале»

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
One Live
10 Июля 2024 в 16:23
Меня терзают смутные сомнения о его удачном выступление в Реале!?
Sergey999
10 Июля 2024 в 16:42
Вот после Евро вообще вопрос нах он нужен)))
Назван самый дорогой состав мира: «Реал» занял второе место, «Барселона» - восьмая Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Ловчев назвал победителя Евро-2024 - это не Франция и Англия Из-за них Франция вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/2 финала против Испании и всего турнира Ямаль больше не сыграет на Евро-2024 в 16 лет «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 «Барселона» нашла замену Левандовски в «Манчестер Юнайтед» Куман рассказал, с какой сборной хотел бы сыграть в финале Евро-2024 Уильямс назвал игрока сборной Испании, который заслужил «Золотой мяч» Мостовой назвал точный счёт полуфинала Испания – Франция на Евро
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье
Спортивные новости
Ольховский оценил форму Медведева перед матчем 1/2 финала Уимблдона против Алькараса Ольховский высказался о победе Медведева над Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2024 Медведев в пяти сетах обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона Елена Веснина сообщила, что выступит на Олимпийских играх в Париже Джокович разобрался с Руне и пробился в четвертьфинал Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Июля
16:36 · Испания. Ла Лига
Стало известно, кто забрал номер Крооса в «Реале»
16:26 · Испания. Ла Лига
Раскрыт игровой номер Мбаппе в «Реале» официально
15:42 · Англия. Премьер-лига
Йоро развеял враньё о «Манчестер Юнайтед»
15:34 · Испания. Ла Лига
Алькантара станет тренером «Барселоны» слухи
14:22 · Испания. Ла Лига
Мбаппе должен пройти тесты, чтобы определить нужна ли ему операция на носу
13:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» намекнула на будущее Фати
13:11 · Чемпионат Европы 2024
Хоселу: «Нико Уильямс - кошмар для всех защитников»
11:50 · Испания. Ла Лига
Алькантара прибыл на тренировочную базу «Барселоны»
11:18 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по Рафинье
10:33 · Англия. Премьер-лига
«Жирона» оформила трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед»
10:01 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс согласовал личные условия с «Барселоной»
04:18 · Италия. Серия А
«Атлетико» может заменить Морату звёздным французом
09 Июля
23:45 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок сборной Англии: «Мбаппе придётся переучиваться в «Реале»
23:12 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» может подписать бывшую звезду «Реала» слухи
20:58 · Англия. Премьер-лига
Футболист ответил «Манчестер Юнайтед»: «Извините, я хочу в «Реал» 4
16:24 · Испания. Ла Лига
Известна позиция «Реала» по трансферу Йоро
16:17 · Англия. Премьер-лига
«Реал» или «Манчестер Юнайтед»: Романо назвал клуб, куда «Лилль» хочет продать Йоро
15:44 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» рассказали, когда Захарян начнёт предсезонку
15:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет увести защитника из-под носа «Реала» – предложено 50 млн евро
15:05 · Испания. Ла Лига
Названы сроки восстановления защитника «Реала» Алабы
14:46 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс игнорирует другие клубы, так как хочет перейти в «Барселону»
13:21 · Италия. Серия А
«Милан» приготовил контракт для Мораты – раскрыты условия 1
13:15 · Англия. Премьер-лига
Пять топ-клубов хотят купить Нико Уильямса 1
10:12 · Испания. Ла Лига
«Севилья» хочет подписать полузащитника «Атлетико»
08:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла альтернативу Нико Уильямсу
Все новости
Рекомендуем