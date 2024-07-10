Воспитанник «Барселоны» Тьяго Алькантара вернётся в клуб, но не в качестве игрока.

Накануне 33-летний полузащитник объявил о завершении карьеры футболиста.

Как утверждает Diario Sport, Алькантара договорился с «Барселоной» о возвращении в качестве тренера. Сообщается, что он войдет в тренерский штаб Ханса-Дитера Флика.

Напомним, за основную команду «Барселоны» Алькантара выступал только с 2011 по 2013 год, после чего играл за «Баварию» (2013-2020) и «Ливерпуль» (2020-2024).

Прошлый розыгрыш чемпионата Испании «сине-гранатовые» завершили на второй строчке. Новый сезон стартует в середине августа.