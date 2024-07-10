Мбаппе должен пройти тесты, чтобы определить нужна ли ему операция на носу

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в скором времени прибудет в расположение «королевского клуба» для осмотра своей травмы носа. Напомним, после первого тура группового этапа Евро-2024 нападающий выступал с защитной маской. По информации от Marca, врачи «Реала» проверят состояние Килиана и скажут, требуется ли ему операция на носу.

Сборная Франции вчера вылетела с Евро-2024, поэтому Мбаппе в скором времени присоединится к мадридскому «Реалу». Напомним, команда Карло Анчелотти оформила трансфер нападающего на правах свободного агента из «ПСЖ».

На Евро-2024 Мбаппе отметился одним голом с пенальти.