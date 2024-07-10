«Барселона» намекнула на будущее Фати

Пресс-служба «Барселоны» в среду сделала несколько публикаций. На одной из них замечены Гави и Клеман Ленгле, которые находятся в зале ожидания перед медицинским обследованием. Отдельно «сине-гранатовые» опубликовали фотографию Ансу Фати. В социальных сетях фанаты считают это возможным намёком на то, что вингер этим летом не покинет «Барселону».

Стоит сказать, что в прошлом сезоне Ансу Фати на правах аренды выступал за «Брайтон». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 21-летнего вингера в 25 миллионов евро.

В прошлом чемпионате Испании «Барселона» заняла второе место.