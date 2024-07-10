Алькантара прибыл на тренировочную базу «Барселоны»

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Тьяго Алькантара прибыл на тренировочную базу команды. Об этом информирует журналист Херард Ромеро в социальных сетях.

Напомним, ранее Алькантара покинул «Ливерпуль» на правах свободного агента, а затем объявил о завершении профессиональной карьеры. 33-летний испанец в скором времени может стать ассистентом тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика. Тьяго выступал под руководством этого специалиста в мюнхенской «Баварии».

Источник сообщает, что Алькантара ведёт переговоры с Фликом, где обсуждает свои обязанности на новой должности. Если Тьяго всё устроит, вскоре он присоединится к тренерскому штабу Ханса-Дитера.