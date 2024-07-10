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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» приняла решение по Рафинье

10 Июля 2024 • 11:18 Комментировать

Боссы каталонской «Барселоны» готовы расстаться с бразильским полузащитником Рафиньей в летнее трансферное окно. Об этом сообщили журналисты The Athletic.

Как стало известно источнику, «сине-гранатовые» расстанутся с игроком, если за него предложат порядка 60 миллионов евро. Заинтересованность в услугах Рафиньи проявляют клубы из чемпионата Саудовской Аравии.

Рафинья играет за каталонскую команду с лета 2022 года. В минувшем сезоне бразилец принял участие в 28 поединках чемпионата Испании, отметившись шестью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

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