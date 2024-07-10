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Чемпионат Испании. Ла Лига

Нико Уильямс согласовал личные условия с «Барселоной»

10 Июля 2024 • 10:01 Комментировать

Нападающий сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс согласовал личные условия с каталонской «Барселоной». По информации от журналиста Давида Бернабеу, испанец заключил контракт с «сине-гранатовыми», но для трансфера «Барселоне» ещё нужно договориться о сумме компенсации с «Атлетиком» Бильбао.

Напомним, в контракте 21-летнего Уильямса прописаны отступные в размере 58 миллионов евро, но «Барселона» не хочет платить такие деньги из-за финансовых проблем. Команда Ханса-Дитера Флика рассчитывает заполучить Нико за более низкую цену.

В последнем розыгрыше чемпионата Испании Уильямс отметился 5 голами и 11 ассистами.

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