Нико Уильямс согласовал личные условия с «Барселоной»

Нападающий сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс согласовал личные условия с каталонской «Барселоной». По информации от журналиста Давида Бернабеу, испанец заключил контракт с «сине-гранатовыми», но для трансфера «Барселоне» ещё нужно договориться о сумме компенсации с «Атлетиком» Бильбао.

Напомним, в контракте 21-летнего Уильямса прописаны отступные в размере 58 миллионов евро, но «Барселона» не хочет платить такие деньги из-за финансовых проблем. Команда Ханса-Дитера Флика рассчитывает заполучить Нико за более низкую цену.

В последнем розыгрыше чемпионата Испании Уильямс отметился 5 голами и 11 ассистами.