Полузащитник «Сан-Паулу» Хамес Родригес заинтересовал мадридский «Атлетико».

32-летний игрок в последние годы не слишком ярко проявляет себя на клубном уровне, зато блистает в сборной Колумбии на нынешнем Кубке Америки – один забитый мяч и пять ассистов в четырёх поединках. По данным ElNacional, о подписании Хамеса задумался «Атлетико». «Матрасникам придётся заплатить «Сан-Паулу» порядка 5 млн евро, чтобы вернуть атакующего хавбека в Мадрид.

Напомним, в 2014 году «Реал» купил Родригеса у «Порту» за 75 млн евро. Спустя шесть лет футболист перебрался в английский «Эвертон» на правах свободного агента.