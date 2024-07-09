Несколько месяцев назад Карло Анчелотти продлил контракт с «Реалом» до середины 2026 года. Впрочем, итальянский топ-тренер по-прежнему находится на радаре Бразильской конфедерации футбола. Как сообщает TodoFichajes, в Бразилии надеются на возможное приглашение Анчелотти на пост главного тренера национальной команды в следующем году. В таком случае итальянец будет готовить «селесао» к чемпионату мира – 2026, куда бразильцы должны попасть.

Если сезон 2024/2025 получится для «Реала» неудачным, то Анчелотти может покинуть клуб до истечения срока действующего контракта. Бразильцы будут готовы этим воспользоваться, утверждает источник.

Стоит сказать, что ранее слухи уже связывали Карло Анчелотти со сборной Бразилии. В какой-то момент даже казалось, что итальянец примет «селесао» уже по завершению сезона 2023/2024.

Напомним, что сборная Бразилии под руководством Доривала Жуниора провалилась на Кубке Америки, вылетев уже в четвертьфинале.