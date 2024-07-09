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Известна позиция «Реала» по трансферу Йоро

09 Июля 2024 • 16:24 Комментировать

Защитника «Лилля» Лени Йоро пресса связывает сразу с двумя большими клубами – с «Реалом» и «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что англичане сделали более выгодное предложение, и «доги» склоняются к тому, чтобы 18-летний Йоро выбрал переезд на «Олд Траффорд».

Инсайдер Фабрицио Романо написал в социальных сетях о том, что «Реал» спокойно относится к ситуации даже с учётом предложения «Манчестер Юнайтед». В мадридском клубе знают, что Йоро предпочитает переехать в Мадрид. «Сливочные» готовы подписать игрока этим летом на своих условиях. Если не получится, то чемпионы Ла Лиги подождут год, чтобы заполучить защитника как свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лилль Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2024 Лени Йоро ещё теги
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