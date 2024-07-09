В «Реал Сосьедаде» рассказали, когда Захарян начнёт предсезонку

Йон Андер Мундуате, который в «Реал Сосьедаде» работает пресс-атташе, высказался об Арсене Захаряне. По словам представителя клуба, россиянин получил более долгий отпуск, поскольку летом вызывался в национальную сборную.

«У Арсена, как и у других игроков сборных, будет ещё четыре дня отдыха, и он приступит к сборам 15 июля», - цитирует Мундуате Sport24.

Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе прошлого года. С тех пор полузащитник провёл в различных соревнованиях 40 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров.