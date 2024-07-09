Названы сроки восстановления защитника «Реала» Алабы

Травма колена, которую зимой получил защитник «Реала» Давид Алаба, оказалась более серьёзной. Помимо разрыва крестообразной связки, у австрийского футболиста имеется повреждение хряща.

Алаба ещё не приступил к беговой работе – он чувствует неуверенность в каждом шаге, когда просто поднимается по лестнице. Ожидается, что Давид вернётся в строй только в начале 2025 календарного года. Обо всём этом рассказывает DiePresse.

Отметим, что действующий контракт Давида Алабы с «Реалом» рассчитан до середины 2026 календарного года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 20 миллионов евро.