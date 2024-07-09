Нико Уильямс игнорирует другие клубы, так как хочет перейти в «Барселону»

Нападающий «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. По информации от журналиста Тони Хуанмарти, испанский вингер не собирается рассматривать предложения от других клубов, так как хочет перебраться в каталонскую «Барселону».

Напомним, к футболисту ранее проявляли интерес многие клубы, включая команды из Английской премьер-лиги. Ходили слухи о том, что Нико находится на радаре у «Ливерпуля», «Арсенала» и «Челси».

В контракте 21-летнего Уильямса прописана сумма отступных в размере 58 миллионов евро. На этом чемпионате Европы Нико отметился одним голом и ассистом в четырёх матчах.