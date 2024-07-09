«Севилья» хочет подписать полузащитника «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

В услугах испанского футболиста заинтересована «Севилья». Руководство андалусийского клуба предлагает Ньигесу трехлетний трудовой договор. Сейчас между сторонами идут переговоры.

Сауль выступает за «матрасников» с лета 2013 года. Срок действующего трудового договора между 29-летним полузащитником в мадридским топ-клубом истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 7,5 миллиона евро.