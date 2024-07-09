«Барселона» нашла альтернативу Нико Уильямсу

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс, права на которого принадлежат «Атлетику» Бильбао, является приоритетной целью каталонской «Барселоны» на это лето.

При этом, если сделка вдруг не состоится, у «сине-гранатовых» есть вариант Б. Каталонский гранд может пригласить уругвайца Максимилиано Араухо, ныне выступающего в мексиканской «Толуке». Спортивный директор «Барселоны» Деку находится в контакте с представителями клуба.

Трансфер Араухо обойдется «сине-гранатовым» намного дешевле, чем подписание Уильямса. Сделка по 24-летнему уругвайцу оценивается в десять миллионов евро.