«Барселона» активно работает над громкой покупкой нападающего

Форвард «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямс является трансферной целью каталонской «Барселоны» на это лето. Об этом рапортует посредством соцсетей инсайдер Решад Рахман.

По данным журналиста, руководство «сине-гранатовых» всерьез нацелено на сделку. Каталонцы готовы выплатить полную сумму отступных за переход 21-летнего футболиста. Сейчас представители «Барселоны» договариваются с агентом Уильямса о размере заработной платы. Сам Нико готов пополнить ряды каталонского коллектива.

В прошлом сезоне нападающий сыграл 37 поединков, забил восемь мячей и сделал 17 голевых передач. Его рыночная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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