Жена Лунина намекнула, где продолжит карьеру вратарь «Реала»

Анастасия Лунина, супруга вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, посредством социальных сетей намекнула, где продолжит карьеру ее муж.

В своем аккаунте девушка разместила фотографию в новом вратарском комплекте «королевского» клуба. Скорее всего, это свидетельствует о том, что украинский голкипер останется в стане «сливочных» на сезон-2024/2025.

В минувшей кампании Лунин был первым номером «Реала» из-за повреждения бельгийского вратаря Тибо Куртуа. Андрей принял участие в 32 поединках во всех турнирах, в 12 из которых отстоял на ноль. Срок контракта между украинцем и испанским грандом истекает летом 2025 года.