Вингер «Атлетика» Нико Уильямс может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как утверждает журналист Маттео Моретто, 21-летний футболист хочет перебраться в «Барселону», которая проявляет к нему серьезный интерес. По данным источника, представители «сине-гранатовых» уже контактировали с окружением Уильямса. При этот отмечается, что до оформления сделки еще очень далеко.

В минувшем клубном сезоне Уильямс принял участие в 37 встречах во всех турнирах, забил восемь голов и записал на свой счет 19 ассистов.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 60 миллионов евро.