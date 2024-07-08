Флорентино Перес сообщил близким позицию по будущему в «Реале»

Флорентино Перес сообщил своим близким людям, что он не исключает участия в следующих выборах президента «Реала». Об этом на своих страницах рассказывает Relevo.

Пересу уже 77 лет, и многим казалось, что нынешний срок станет для него последним. Впрочем, функционер поправил здоровье и теперь думает о следующих выборах, которые пройдут в 2025 году.

Флорентино Перес был президентом «Реала» в 2000-2006 годах, а потом вернулся на эту должность в 2009 году. Словом, Перес суммарно руководит мадридским клубом уже 21 год.

Напомним, что в начале лета «Реал» выиграл кубок европейских чемпионов 15-й раз в истории.