В «Атлетико» приняли решение по Саулю

Полузащитник Сауль Ньигес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Маттео Моретто, в «Атлетико» решили, что Сауль больше не входит в планы клуба.

В свою очередь, ElDesmarque рассказывает о возможном трансфере Сауля в «Севилью». По данным источника, 29-летний футболист близок к подписанию контракта с андалузским клубом.

Сауль Ньигес оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 7,5 миллиона евро. За «Атлетико» полузащитник провёл 427 официальных матчей, в которых забил 48 голов и отдал 26 результативных передач на партнёров.