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Заменить Лунина в «Реале» может звезда Евро-2024

08 Июля 2024 • 17:21 Комментировать

Андрей Лунин может покинуть «Реал» в летнее трансферное окно. Украинского футболиста не привлекает перспектива быть вторым вратарём мадридской команды после восстановления Тибо Куртуа.

Как сообщает на своих страницах издание AS, известный агент Жорже Мендеш, который работает с 25-летним Луниным, на неделе проведёт встречу с «Реалом». Стороны обсудят вопрос будущего голкипера.

Если Лунин уйдёт, то Мендеш предложит «Реалу» другого своего клиента – Диогу Кошту из «Порту». Этот 24-летний вратарь блеснул на чемпионате Европы, взяв три удара с пенальти в послематчевой серии против Словении.

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Евро-Футбол.Ру,
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