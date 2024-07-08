Каталонская «Барселона» хочет продать вингера команды Рафинью Диаса. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По данным источника, «сине-гранатовые» готовы выслушать любые предложения по 27-летнему бразильцу. При этом утверждается, что сам Рафинья хочет остаться в команде.

Вингер выступает за «Барселону» с 2022 года. В прошедшей кампании футболист появился на поле в 37 играх во всех турнирах, забил 10 голов и записал на свой счет 13 результативных передач.

Контракт Рафиньи с «Барселоной» рассчитан до 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 50 млн евро.